Александров, Владимирская область, , 18:46 — REGNUM

В городе Александрове Владимирской области 18 августа прошёл митинг против расширения свалки рядом с деревней Машково, сообщил портал Zebra.tv. Местная общественность протестует против ввоза на полигон отходов из Московской области, в чем подозревают компанию, обслуживающую свалку.

В акции приняли участие около 300 человек. Среди них были местные жители, активисты, депутаты и даже жители Московской области. Вопреки ожиданиям митингующих, на массовой акции не было представителей районной администрации, областных властей и компании «Экоресурс».

Участники митинга потребовали отставки главы районной администрации Александра Дудорова, который обещал закрыть свалку, но пока не предпринял никаких шагов. Также был организован сбор подписей под обращениями в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет.

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