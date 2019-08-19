Екатеринбург, , 18:41 — REGNUM

Экипаж аварийно севшего на кукурузном поле в подмосковном Жуковском самолёта А321 удостоился внимания мэрии Екатеринбурга. Глава города Александр Высокинский вручил пилотам и бортпроводникам почётные грамоты, сообщает пресс-служба мэрии.

Кроме того, командир корабля Дамир Юсупов получил из рук мэра модель атомохода «Екатеринбург», который дислоцируется в мурманском Гаджиево.

«Вы, как и моряки, люди героической профессии. Ваша работа предполагает принятие решений за доли секунды», — сказал Высокинский.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» аварийно сел утром 15 августа. В двигатели попали чайки. В кабине были Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин, которые смогли посадить машину без шасси с полными баками топлива и не допустить при этом людских жертв.

За этот подвиг пилоты получили звание Герой России, а бортпроводники награждены орденами Мужества.

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