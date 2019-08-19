Санкт-Петербург, , 18:35 — REGNUM

Авиакомпания «Уральские авиалинии» продолжает испытывать затруднения с отправкой рейсов в Симферополь. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM пассажиры, рейс из Петербурга в Крым с пересадкой в Москве «затормозил» более чем на два часа в столичном аэропорту «Домодедово».

"Начали предлагать воду в связи с длительной задержкой», — отмечают они.

Между тем изначально предполагалось, что рейс U6 2841 вылетит из столицы в 17:30 мск, еще утром 19 августа стало понятно, что придется отложить его до 18:10 мск, теперь же вылет планируется не раньше 19:40 мак.

Аналогичная ситуация наблюдается и с другими рейсами «уральцев» из «Домодедово» в Симферополь в течение суток. Например, рейс U6 2831 вместо 13:08 отправился в Крым лишь в 15:19, а рейс U6 2895 вместо 10:19 вылетел только в 12:27.

Почти четырехчасовое ожидание пришлось испытать пассажирам авиакомпании ночью — так, рейс U6 575 улетел не в полночь, а только в 03:27, на полтора часа задержали рейс U6 7, на два часа — рейс U6 47.

Все указанные рейсы осуществляются на самолетах Airbus 320. Всего за последние сутки «Уральские авиалинии» задержали около 13 вылетов из «Домодедово» в Симферополь.

Напомним, авиакомпания предупреждала о том, что в ближайшие дни такая ситуация может повториться в связи с ЧП, при котором самолет, вылетевший из аэропорта «Жуковский» в Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле, так как в оба двигателя попала стая чаек. Никто из находящихся на борту 234 человек не погиб, легко пострадали несколько десятков пассажиров.

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