Челябинск, , 18:29 — REGNUM

64 жителя Челябинска в 2019 году отметят свои юбилейные даты — 100 и более лет. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Цифры озвучила глава городского комитета соцполитики Лариса Мошкова. Она подчеркнула, что долгожители — это гордость города. Власти стараются, чтобы никто из них не был забыт, кроме того, на примере таких людей показывают молодёжи, как можно прожить свою жизнь достойно.

Как сообщало ИА REGNUM. 19 августа свой юбилей отмечает труженица тыла Наталья Шестакова. Ей исполнилось 105 лет.

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