Калуга, , 18:23 — REGNUM

В апреле 2019 года суд назначил врачу из Обнинска наказание в виде трёх лет лишения свободы условно, а также уголовный штраф в размере 4,5 миллиона рублей за то, что медик брал деньги с пациентов за проведение высокотехнологичных операций. Об этом 19 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

В июле 2019 года исполнительный документ о взыскании штрафа поступил в межрайонный отдел по особым исполнительным производствам в региональное управления Федеральной службы судебных приставов, где было возбуждено исполнительное производство.

«Часть штрафа была погашена должником в срок, предусмотренный для добровольного исполнения. Оставшуюся сумму судебные приставы взыскали с банковских счетов должника», — сказала Любовь Скакун.

Исполнительное производство по уголовному штрафу врача-взяточника было окончено фактическим исполнением.