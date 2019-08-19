Челябинск, 19 августа 2019, 18:23 — REGNUM
В Челябинске жительнице города Наталье Шестаковой исполнилось 105 лет. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Юбилей женщина отметила сегодня, 19 августа. Чиновники навестили её и вручили ей поздравительные адреса, цветы и подарки.
Наталья Шестакова — труженица тыла. В годы Великой Отечественной войны она была одной из тех, кто ковал Победу. Она награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 годах», а также другими медалями. Имеет она и благодарственное письмо областного Заксобрания.