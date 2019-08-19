Мурманск, , 18:04 — REGNUM

В Мурманской области стартовало досрочное голосование на выборах губернатора региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном избиркоме.

Избирательные участки открылись в отдалённых поселениях области и на 148 судах, которые будут находиться 8 сентября в море.

Голосование проходит у жителей сёл Сосновка, Чаваньга, Варзуга, Ковдозеро и иных отдаленных территорий Мурманской области. Ещё 148 избирательных участков открыто на кораблях.

Как сообщало ИА REGNUM, на пост губернатора Мурманской области претендуют шесть кандидатов: представитель «Гражданской платформы» Виталий Измайлов, военный пенсионер Геннадий Тупикин, врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, справедливорос Василий Буров, кандидат от КПРФ Михаил Антропов и член ЛДПР Максим Белов.