Мурманск, 19 августа 2019, 18:04 — REGNUM
В Мурманской области стартовало досрочное голосование на выборах губернатора региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном избиркоме.
Избирательные участки открылись в отдалённых поселениях области и на 148 судах, которые будут находиться 8 сентября в море.
Голосование проходит у жителей сёл Сосновка, Чаваньга, Варзуга, Ковдозеро и иных отдаленных территорий Мурманской области. Ещё 148 избирательных участков открыто на кораблях.
Как сообщало ИА REGNUM, на пост губернатора Мурманской области претендуют шесть кандидатов: представитель «Гражданской платформы» Виталий Измайлов, военный пенсионер Геннадий Тупикин, врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, справедливорос Василий Буров, кандидат от КПРФ Михаил Антропов и член ЛДПР Максим Белов.