Владимир, , 18:00 — REGNUM

В городе Владимире в понедельник, 2 сентября, пройдут празднования Дня знаний. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Андрей Шохин, сообщает портал Zebra.tv.

Как и в предыдущие годы, в День знаний во Владимире ограничат розничную продажу алкогольных напитков, однако ограничения не затронут предприятия общепита.

На 1 сентября, которое в 2019 году выпадает на воскресенье, этот запрет не распространяется. Предполагается, что все учебные заведения по рекомендации профильного департамента приступят к работе со 2 сентября.