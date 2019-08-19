Великий Новгород, , 17:57 — REGNUM

В одном из древнейших храмов Великого Новгорода — церкви Спаса Преображения на Нередице (1198 год) — сегодня, 19 августа, в праздник Преображения Господня, впервые за 100 лет состоялась литургия. Как сообщили ИА REGNUM в Новгородской епархии Русской православной церкви, литургию с крестным ходом и освящение плодов совершил епископ Арсений.

Церковь Спаса Преображения на Нередице была построена и расписана новгородскими мастерами в конце XII века по заказу князя Ярослава Владимировича. Фрески храма являются одними из самых знаменитых памятников монументальной живописи не только русского, но и европейского искусства — роспись Нередицы дошла до XX столетия в превосходном состоянии, активно изучалась до 1930-х годов. В годы Великой Отечественной войны храмдва года находился на линии фронта и был сильно разрушен. Первые авиабомбы попали в церковь 19 августа 1941 года, в престольный праздник. Восстановление церкви началось в 1944 году и было полностью завершено к 1958 году. Сейчас храм является музейным объектом, входит в состав Новгородского музея-заповедника. С 1992 года ежегодно в престольный праздник Преображения Господня здесь совершали молебны.

Митрополит Новгородский и Старорусский Лев сегодня, 19 августа, совершил литургию с крестным ходом и освящение плодов в Спасо-Преображенском соборе Варлаамо-Хутынского женского монастыря.

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