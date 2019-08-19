Эр-Рияд, , 20:41 — REGNUM

Паломница из Дагестана, погибшая в результате ДТП в Саудовской Аравии, будет похоронена в столице арабского государства, городе Эр-Рияде. Такое решение было принято родственниками покойной, сообщил телеканалу ННТ генеральный директор хадж-компании «Марва-тур» Булат Курбанов.

Погибшей оказалась женщина1959 года рождения. Ещё две паломницы с повреждениями госпитализированы в одну из клиник Эр-Рияда — в их числе родная сестра погибшей,1966 г. р., получившая травму головы, и женщина1982 г. р., травмировавшая руку.

Курбанов также уточнил, что ДТП произошло в ночь на 19 августа, примерно в 3:00. Пострадавший автобус был экстренно заменён, после чего все остальные паломники продолжили маршрут.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла, когда колонна автобусов с дагестанскими паломниками выехала из Мекки в Дубай, чтобы оттуда вылететь на родину. На окраине Эр-Рияда один из автобусов остановился на обочине трассы, поскольку водитель собирался заменить лопнувшее колесо. В этот момент в стоящую машину врезалась фура, ехавшая в попутном направлении.

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