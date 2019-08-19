Санкт-Петербург, , 17:45 — REGNUM

В клещевой сезон 2019 года в Петербурге зарегистрировано 42 случая заболевания клещевым энцефалитом и 220 случаев клещевого иксодового боррелиоза. Большинство заболевших были укушены клещами на территориях Ленинградской области и других субъектов Российской Федерации.

Как сообщили в городском управлении Роспотребнадзора, по состоянию на 19 августа к медикам по поводу присасывания клещей с начала сезона обратилось 13 366 человек, в том числе 2 278 детей до 17 лет.

Непосредственно на территории Санкт-Петербурга от клещей пострадали 1340 человек: больше всего на территории Пушкинского района — 387 человек, Курортного — 408, Приморского — 117 человек.

«Количество обратившихся в медицинские организации по поводу присасывания клещей не превышает среднемноголетних показателей», — успокоили в надзорном ведомстве.

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