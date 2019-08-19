Обнинск, Калужская область, , 17:36 — REGNUM

1598 заявлений на зачисление первоклассников во все школы города Обнинска Калужской области зарегистрировано на 19 августа 2019 года. Это на 123 больше, чем в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации начальника управления общего образования Обнинска Татьяны Волнистовой.

Класс готов к новому учебному году Admobninsk.ru

«Во всех школах первые классы уже сформированы. Мы анализируем статистику и не исключаем, что в какой-то из школ придется открывать еще один первый класс», — сказала Татьяна Волнистова.

Завершена работа комиссии по приёмке образовательных учреждений к новому учебному году. Учебниками школы обеспечены и штаты укомплектованы. Была проверена готовность систем безопасности и пожарной безопасности в образовательных учреждениях. Школы обеспечены частными охранными предприятиями. Также в школах уже определён оператор питания — продовольственный комбинат «Обнинский». Все школы комиссией приняты.