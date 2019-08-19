Москва, , 17:33 — REGNUM

Московский городской суд отменил решение Басманного суда об аресте части недвижимого имущества в рамках уголовного дела в отношении экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом 19 августа сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Адвокаты экс-министра подавали жалобу на решение об аресте имущества Абызова, оформленного на компанию, — земельного участка и помещения. Мосгорсуд постановил отменить данный вердикт и вернуть дело в районный суд на повторное рассмотрение в ином составе.

Как передавало ИА REGNUM, в июне Мосгорсудом также был частично снят арест, наложенный на банковские счета Михаила Абызова на сумму порядка 4,3 млн рублей.

Ранее в рамках уголовного дела арест был наложен на различные счета Абызова на общую сумму более 437 млн рублей, а также принадлежащие ему квартиры, жилые дома и земельные участки в Москве и Московской области.

Напомним, Михаил Абызов обвиняется в хищении и выводе за рубеж государственных средств в размере около 4 млрд рублей. В отношении него возбуждено дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и создании организованного преступного сообщества.

Читайте ранее в этом сюжете: Мосгорсуд отклонил жалобу экс-министра Абызова на продление ареста