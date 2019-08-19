Владимир, , 17:27 — REGNUM

Во Владимирской области в первой половине августа было зарегистрировано более 20 случаев дистанционного мошенничества. Как сообщила пресс-служба областного управления МВД, общая сумма ущерба, причинённого жителям региона, составила около 1,5 миллиона рублей.

Одна из схем мошенников — присылать сообщение о блокировке банковской карты и представляться сотрудниками банка, чтобы обманом получать реквизиты и похищать деньги со счетов жертвы. Ещё один популярный способ дистанционного мошенничества — рассылка сообщений от имени знакомых с просьбой одолжить денег.

Иногда мошенники предлагают юридическую помощь в получении компенсации за некачественные товары. При этом от жертв требуют переводить деньги на указанный счёт, общая сумма переводов в установленных случаях достигала миллиона рублей. При этом, вопреки распространённому мнению, жертвами таких злоумышленников становятся не только пенсионеры, но и молодые люди, хорошо знакомые с современными технологиями.