Санкт-Петербург, , 17:30 — REGNUM

Петербургские эксперты исследовали 13 разных экземпляров мягких сыров, закупленных в магазинах города, и только один из них, изготовленный в Псковской области, соответствовал требованиям нормативных документов, а также информации, заявленной на упаковке.

Об этом сообщили в Санкт-Петербургской общественной организацией потребителей «Общественный контроль». Исследование проводили специалисты аккредитованной лаборатории ФБУ «Тест-С.-Петербург».

Главным нарушением в сегменте мягких сыров является то, что под видом мягкого сыра, который должен вырабатываться только из молочного сырья, нередко продают суррогат с растительным жиром.

Кроме того, изготовители в массовом порядке не соблюдают заявленные ими значения по массовой доле жира, причем этот показатель может отличаться как в меньшую, так и в большую сторону. Специалисты делают вывод о неслаженной работе служб контроля на производстве, а иногда и о заведомом обмане потребителя.

Но главный «порок» исследованных образцов — экономия на молочном сырье, из которого и должен изготавливаться мягкий сыр. Также были обнаружены и другие нарушения технологии, в том числе угрожающие здоровью покупателей в связи с повышенным содержанием в сыре микроорганизмов.

«Только один из 13 исследованных образцов полностью соответствовал требованиям нормативных документов, а также информации, заявленной на упаковке, — это сыр мягкий домашний торговой марки «Аланталь» от ОАО «Маслосырзавод «Порховский» (Псковская обл.)», — отметили специалисты.

Причем, этот сыр стоил 599,96 руб. за килограмм — меньше, чем фальсифицированный «Сулугуни» торговой марки «Луговая свежесть» (649 руб./кг).

«Таким образом, в очередной раз мы убеждаемся, что высокая цена не всегда гарантирует высокое качество продукта», — резюмировали эксперты.