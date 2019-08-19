Москва, , 17:26 — REGNUM

Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России чреват негативными последствиями, а обсуждение этого вопроса является провокацией. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников на состоявшейся 19 августа пресс-конференции.

«Обсуждение самой идеи, что давайте работать меньше, а получать больше, я могу чётко сказать — это не просто даст определённый социальный эффект, оно ещё будет икаться и икаться. Я хочу подчеркнуть, когда мы говорим о таких вещах как зарплата, мотивация к труду, мы начинаем играть с опасными вещами. Поэтому сам разговор мне кажется провокацией», — сказал Калашников.

Также сенатор высказал сомнение, что человек, получив дополнительный выходной день, потратит его на подработку.

«Что касается того, что если дать человеку четырёхдневную рабочую неделю, то он будет еще пару дней подрабатывать, то это конечно иллюзия. Профессионал любого уровня, не только с высшим образованием, ориентирован на то, что он умеет делать. Ещё где-то подработать — нереально. Устроиться на вторую работу — это фантазии», — отметил Калашников.

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