Москва, , 21:04 — REGNUM

Ограничение использования мобильных телефонов в школах является правильной и более чем своевременной мерой Минпросвещения РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила член совета женщин общероссийского движения «Офицеры России», конфликтолог, член экспертного совета департамента образования и науки Москвы Ирина Дережова.

По её мнению, зависимость от мобильных телефонов и другой подобной техники негативно влияет на развитие познавательных способностей и сознания ребёнка в целом.

«Это очень опасно. Сейчас зависимостью от мобильных телефонов страдает большинство детей, и возраст старта зависимости молодеет», — уточнила она.

По словам педагога, основной причиной зависимости от мобильных и других таких устройств является так называемый «конфликт двойственности». Ребёнок, подверженный ему, уходит от настоящей реальности в двойственный виртуальный мир и уже не может быть по-настоящему продуктивен и, как следствие, не доволен своими результатами ни в одной сфере жизни.

«Для лёгкости понимания приведу примеры, как этот конфликт проявляется в других сферах. Например, человек работает и получает деньги в одной организации, а испытывает ежедневную потребность работать в другом месте либо даже и в другой профессии; состоит в супружестве с одним человеком, а постоянно думает о другом и так далее. Это и есть практические проявления внутриличностного конфликта двойственности», — пояснила Дережова.

По её словам, чем быстрее такой конфликт будет устранен, тем лучше для человека, так как его наличие приводит к тяжёлым психосоматическим расстройствам, а затем к тяжёлым телесным болезням.

Эксперт также отметила, что опыт подобных запретов на использование мобильных телефонов в школах уже десятилетия применяется на территории Великобритании, США и других стран. Кроме того, мобильные телефоны запрещены в школах этих стран, находящихся на территории Российской Федерации.

Напомним, анализ международного опыта использования мобильных телефонов школьниками показал, что длительное время их использования, а также использование во время пребывания в школе могут привести к нарушениям психического состояния, гиперактивности, раздражительности, нарушениям режима, снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания.