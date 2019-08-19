Москва, , 17:13 — REGNUM

В Москве в ноябре 2020 года будет открыт после реконструкции Политехнический музей, сообщает портал Стройкомплекса столицы.

В результате реконструкции площадь здания увеличилась на 16 тыс. кв. метров, теперь она составляет 48 тыс. кв. метров. Появились два подземных этажа, на которых разместили инженерные сети.

«Здание опирается на 364 пилона. Сначала были устроены и погружены 12 тыс. свай высотой от 6 до 21 метра. После этого вручную смонтировали в тело пилонов металлические балки и перевесили пилоны на сваи. Опоры здания переместили на сваи и убрали грунт на высоту 4 метра. В помощь нам были только ленточные конвейеры: они перемещали грунт на поверхность, а это более 30 тысяч кубометров!» — рассказал генеральный директор АО «Политехстрой» Ираклий Колбая.

По его словам, остальные работы проводились вручную при помощи лопат и тачек. Иногда вёдрами заливали и бетон, потому что возможностей использовать технику не было.