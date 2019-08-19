Белгород, 19 августа 2019, 17:04 — REGNUM
Активисты экологической организации «Зелёный Фронт» обнаружили в районе аэропорта Белгорода несанкционированную свалку. Мусор лежит на прилегающей к территории воздушного узла улице Портовой. О нарушении сообщили в региональное управление экологического и охотничьего надзора, рассказали 19 августа экологи-общественники.
Сотрудники Охотнадзора выезжали на место свалки и подтвердили факт захламления. Главе управы № 17 «Аэропорт» Белгорода в ведомстве выдали представление о принятии мер по уборке территории в срок до 16 августа. Скопление различного мусора привлекают птиц, напомнили экологи. Это может создать угрозу для выполнения воздушных перевозок.