Белгород, , 17:04 — REGNUM

Активисты экологической организации «Зелёный Фронт» обнаружили в районе аэропорта Белгорода несанкционированную свалку. Мусор лежит на прилегающей к территории воздушного узла улице Портовой. О нарушении сообщили в региональное управление экологического и охотничьего надзора, рассказали 19 августа экологи-общественники.

Сотрудники Охотнадзора выезжали на место свалки и подтвердили факт захламления. Главе управы № 17 «Аэропорт» Белгорода в ведомстве выдали представление о принятии мер по уборке территории в срок до 16 августа. Скопление различного мусора привлекают птиц, напомнили экологи. Это может создать угрозу для выполнения воздушных перевозок.

«Как показали недавние события, связанные с аварийной посадкой самолёта по вине птиц, размещение свалок отходов вблизи аэропортов недопустимо. Улица Портовая расположена совсем недалеко от аэропорта, при этом на ней самой встречаются захламления. Зимой там складируются отходы от уборки улиц, также содержащие в себе значительное количество вкраплений помимо снега», — отметил координатор МОО «Зелёный Фронт» по Белгородской области Кирилл Болгов.