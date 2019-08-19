Севастополь, , 17:02 — REGNUM

Власти Севастополя сомневаются в уместности концертов и дискотек в центре города, а также в уровне работы общественного транспорта в ночное время. Об этом на своей странице в Facebook 19 августа заявил и.о. губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

«Вечером прогулялся по центру города. Понаблюдал с каким интервалом ходит общественный транспорт после 22:00. На другие «особенности» организации жизни — освещённость улиц, уборка мусора в выходной день, уровень децибел после 23:00. Со всем этим нужно разбираться. Скажите, а вот эти концерты и дискотеки в центре, после 23:00 всех устраивают?» — спросил градоначальник.

Большинство подписчиков высказались за временные ограничения и применение шумоизоляции в увеселительных заведениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. губернатора города заявил, что в Севастополе общественный транспорт не в полной мере доступен для горожан из-за неправильного размещения конечных остановок.

Об этом: Севастопольцы недовольны остановками общественного транспорта — губернатор