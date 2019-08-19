Севастополь, 19 августа 2019, 17:02 — REGNUM
Власти Севастополя сомневаются в уместности концертов и дискотек в центре города, а также в уровне работы общественного транспорта в ночное время. Об этом на своей странице в Facebook 19 августа заявил и.о. губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Большинство подписчиков высказались за временные ограничения и применение шумоизоляции в увеселительных заведениях.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. губернатора города заявил, что в Севастополе общественный транспорт не в полной мере доступен для горожан из-за неправильного размещения конечных остановок.
Об этом: Севастопольцы недовольны остановками общественного транспорта — губернатор