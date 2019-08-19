Москва, , 16:56 — REGNUM

Роспотребнадзор в преддверии нового учебного года открыл всероссийскую горячую линию по вопросам качества детских товаров и школьных принадлежностей. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба ведомства.

Единый консультационный центр будет работать круглосуточно до 2 сентября по бесплатному телефону: 8 (800) 555-49-43 .

Любой желающий сможет получить у специалистов первичную консультацию и помощь в поиске информации по фальсифицированным продуктам на государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей.

По отдельным вопросам операторы единого консультационного центра будут перенаправлять в территориальные органы и организации Роспотребнадзора.

Напомним, ранее сегодня в Роспотребнадзоре рассказали о требованиях к материалу и форме школьных ранцев, а также о максимально допустимом по нормативам весе рюкзака для учащихся разных классов.

Читайте ранее в этом сюжете: Рюкзак младшего школьника не должен весить более 2,2 кг — Роспотребнадзор