Ульяновск, , 16:48 — REGNUM

В Ульяновской области ситуация с массовыми отравлением была поднята сегодня, 19 августа, на аппаратном совещании с участием губернатора Сергея Морозова. Об этом пишет на своей странице в Фейсбуке глава минздрава Сергей Панченко, сообщив о состоянии здоровья пациентов.

На совещании было обсуждение происшествие в связи с массовыми отравлениями после употребления подсолнечного масла, изготовленного кустарным способом.

«Медицинскую помощь получают семеро взрослых и четверо детей после употребления подсолнечного масла домашнего производства. Состояние трёх взрослых пациентов на данный момент расценивается как средней степени тяжести, остальных восьми пострадавших — удовлетворительное», — пишет Сергей Панченко в соцсети.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа с отравлением попали в больницы в Ульяновске семь человек — пятеро взрослых и двое детей, затем пожилые мужчина и женщина скончались. 18 августа стало известно о госпитализации с отравлением ещё пятерых человек, в том числе двоих детей. Почти у всех пострадавших — кровотечения различной локации. Основная версия — отравление подсолнечным маслом самодельного приготовления. Предположительно, сырьё, из которого его делали, содержало кумарин, на основе которого производится крысиный яд. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняются.

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