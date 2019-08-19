Краснодар, , 16:46 — REGNUM

Около 150 автомобилей, принадлежащих должникам, арестовано на дорогах Краснодарского края, сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов 19 августа.

Рейды с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» на территории Краснодарского края проводятся с конца июля. За этот период было проведено три рейда на трассах Краснодар-Новороссийск, Краснодар-Славянск-на-Кубани и Краснодар-Джубга, взыскано более 4 млн рублей, около 150 автомобилей арестовано.

Вместе с тем, отмечают в ведомстве, с 29 июля по 12 августа на интернет-сайте УФССП России по Краснодарскому краю скачано почти 32 тысячи квитанций на оплату, оплачены долги по 25 тысячам исполнительных производств на сумму 163 миллиона рублей.