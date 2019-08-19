Екатеринбург, , 16:59 — REGNUM

В Свердловской области зафиксировали уже 31 тысячу 426 человек, которые пострадали от нападения клещей в 2019 году. Об этом заявили в свердловском управлении Роспотребнадзора.

Более 17% пострадавших — дети (5 тысяч 601 человек). Около трети пострадавших подверглись нападению в Екатеринбурге (10 тысяч 640 человек, в том числе 1 тысяча 387 детей).

Чаще всего клещи нападают в Талице, Асбесте, Байкаловском и Слободо-Туринском муниципальных районах и ещё в ряде муниципалитетов.

Напомним, с начала года по 29 июля в Свердловской области зафиксировали 30 тысяч 870 случаев нападения клещей на человека. Более 500 тысяч человек прошли через вакцинации от энцефалита.

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