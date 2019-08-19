Красногорск, , 16:34 — REGNUM

В Московской области увеличилось на 5% с начала 2019 года число многодетных семей, сообщили в министерстве социального развития Подмосковья.

Всего в регионе насчитывается 79 619 многодетных семей. В министерстве считают, что к росту их численности привели меры социальной поддержки.

«Сегодня у нас более 30 мер социальной поддержки предоставляется семьям, воспитывающим детей. Есть и такие льготы, которые предоставляются исключительно многодетным, например выплата на школьную форму», — заявила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Так, выплаты на школьную форму уже оформили 12 735 детям, её размер составляет 3 тысячи рублей.