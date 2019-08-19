Москва, , 16:45 — REGNUM

В России нет никаких предпосылок для перехода на четырёхдневную рабочую неделю. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников на состоявшейся 19 августа пресс-конференции в Москве.

«Я думаю, что эта инициатива не имеет никакого отношения к реальной жизни. Нет никаких предпосылок, чтобы сократить уровень занятости населения. Во-вторых, и это самое главное, почему эта инициатива обречена, чтобы не реализоваться. Это потому, что четырёхдневная рабочая неделя ляжет очень тяжелым бременем на бюджет РФ», — отметил Калашников.

Член Совфеда высказал мнение, что единственными, кого затронет эта реформа, станут работники бюджетной сферы. Для бизнеса же эта инициатива абсолютно «посторонняя». Ведь в частном секторе людям платят не за количество проведенных на работе часов, а за результат.

Читайте ранее в этом сюжете: «Аврал и хаос»: о врачебной оценке укороченной рабочей недели