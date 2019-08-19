Санкт-Петербург, 19 августа 2019, 16:33 — REGNUM
В Петербургской полиции разъяснили картину инцидента, который произошел днем 19 августа на Ново-Александровской улице в Невском районе города. Причиной не подтвердившихся слухов об обрушении здания стала глупая выходка подростков.
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, изначально в полицию Невского района действительно поступило сообщение о возможном обрушении перекрытий здания на Ново-Александровской. На место происшествия быстро прибыли полицейские.
Они выяснили, что группа подростков подожгла банку с краской, в результате чего произошло задымление.
«Обрушение здания не произошло, пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время подростки доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — добавили в петербургском Главке МВД России.
Ранее в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщили, что помощь сотрудников ведомства, также прибывших к месту инцидента, не потребовалась.
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