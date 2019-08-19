Иваново, , 16:26 — REGNUM

Бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ смогут пройти жители Ивановской области с 20 по 22 августа. Подобное тестирование в регионе будет впервые проводиться в рамках всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Анализ крови на ВИЧ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мобильные пункты тестирования — автомобили ГАЗ белого цвета с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция» — будут работать на центральных площадях, у торговых центров и культурно-развлекательных заведений в Иванове, Кинешме, Шуе, Вичуге и Фурманове. Как обещают организаторы, пройти тест можно будет за 15 минут, бесплатно и анонимно. Специалисты-медики также будут готовы дать и консультации, рассказать о возможных рисках.

Акция проводится по инициативе Министерства здравоохранения Российской Федерации совместно с Горьковским автомобильным заводом в 40 регионах страны.

На сегодня, согласно официальным данным, 10 тыс. 431 жителей Ивановской области инфицированы вирусом иммунодефицита. Группа риска — люди среднего возраста, от 30 до 44 лет.