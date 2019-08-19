Калининград, , 16:25 — REGNUM

В Калининградской области подвели итоги четвёртого ежегодного марафона по профилактике заболеваний и поощрения жителей вести здоровый образ жизни, который состоялся на центральной городской площади Победы 17 августа. Как сообщает пресс-служба регионального правительства сегодня, 19 августа, в акции «Я здоров!» приняло участие более двух тысяч горожан и жителей Калининградской области.

В пяти павильонах на площади Победы всю субботу работало 27 специалистов, а жители могли проверить уровень сахара в крови, артериального давления, роста и веса, пройти электрокардиографию, флюорографию, тест на ВИЧ, получить консультацию психологов по управлению стрессом, принципах здорового питания и так далее. В работе также принимали участие врачи-эндокринологи, кардиологи, онколог, онколог-дерматолог, другие специалисты.

Всего проверили здоровье и получили консультации 2097 человек. Акция была организована министерством здравоохранения Калининградской области при поддержке региональных общественных организаций «Дети-инвалиды, больные сахарным диабетом», «Вита» и «Волонтеры-медики».