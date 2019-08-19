Липецк, , 16:20 — REGNUM

Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов выступил с инициативой ввести в регионе новую меру поддержки медицинских работников — врачей дефицитных специальностей, которые впервые трудоустраиваются в городские и сельские государственные медучреждения и не имеют обязательств, связанных с целевым обучением. Как сообщила пресс-служба областной администрации, предполагается, что это будет единовременная социальная выплата в размере миллиона рублей.

В регионе продолжит действовать программа «Земский доктор», которая создана для мотивации врачей жить и работать в сёлах, посёлках городского типа, а также в маленьких городах с численностью населения до 50 тысяч человек. Однако новая мера поддержки будет выплачиваться независимо от размера населённого пункта, в котором врач планирует трудиться. Тогда медики дефицитных для региона специальностей, которые придут работать в городские больницы и поликлиники, получат один миллион рублей, а врачи, трудоустроившиеся в сёлах, смогут рассчитывать на два миллиона рублей — сразу по двум программам.

«Земский доктор» действует только в сельской местности, а наибольшая нехватка медиков у нас в городах. Особенно не хватает педиатров, терапевтов. Их будем стимулировать в первую очередь. В ближайшее время законопроект будет внесён на рассмотрение в областной парламент. До конца года программа должна заработать», — пояснил Игорь Артамонов.

В список дефицитных для Липецкой области вошли 22 медицинских специальности. Общая нехватка врачей в регионе — 256 человек. Больше всего не хватает медиков в Липецке и Ельце.