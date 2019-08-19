Хасавюрт, Дагестан, , 17:43 — REGNUM

Подозреваемые в разбойном нападении на доставщика пенсии задержаны в дагестанском Хасавюрте. На одной из улиц города они ударили потерпевшего по голове куском металлической трубы и забрали пакет со 150 тысячами рублей, которые предназначались для выплаты пенсионерам, сообщили ИА REGNUM 19 августа в пресс-службе МВД республики.

В ведомстве отметили, что подозреваемые — жители Хасавюрта 36 и 37 лет — ранее неоднократно были судимы за совершение разбоя и краж. По данному факту возбуждено уголовное дело, похищенные деньги частично изъяты.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2016 года в Дагестане были убит директор фирмы, которая доставляла пенсии жителям Гумбетовского района республики. Бандиты обстреляли машину, на которой он ехал вместе с женой. Из салона автомобиля злоумышленники похитили около 13 млн рублей.