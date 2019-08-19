Липецк, , 16:15 — REGNUM

В Липецке торжественное вручение школьных автобусов состоялось 19 августа на площади Ленина-Соборной. Как сообщила пресс-служба областной администрации, 62 новые машины будут перевозить более двух тысяч детей в 17 районах области. На их закупку было выделено 103,5 млн рублей из областного бюджета.

«Это рекордное за всю историю области обновление парка. Теперь дети будут ездить в новых, комфортных и безопасных машинах. Ваша задача — эксплуатировать автобусы правильно. А мы продолжим обновлять автобусный парк», — сказал врио главы региона Игорь Артамонов на церемонии передачи ключей главам муниципалитетов.

Всего в новом учебном году более 10,5 тыс. школьников, проживающих в населённых пунктах, в которых нет школ, будут перевозить 276 школьных автобусов по 451 маршруту. На всех школьных автобусах установлены тахографы и аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Все автобусы соответствуют требованиям постановления правительства «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами». Ежегодно парк школьных автобусов обновляется за счет средств регионального бюджета. Для осуществления организованной перевозки группы детей используются автобусы, с года выпуска которых прошло не более 10 лет. Новые школьные автобусы заменят транспорт, который уже отслужил свой срок или не соответствует требованиям безопасности.