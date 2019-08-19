Екатеринбург, , 16:15 — REGNUM

В Екатеринбурге участницу протестов против строительства храма на месте сквера возле Драмтеатра выселили из квартиры. Как сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Свердловской области изданию «Накануне.ru», это произошло по причине внушительных долгов гражданки по ипотечному кредиту.

Исполнительное производство в отношении неё было начато её в феврале 2019 года. Женщину уведомили о необходимости освободить жилплощадь самостоятельно до 10 июня, но она этого не сделала. В ведомстве уточнили, что в связи с тем, что гражданка уклонялась от выполнения решения суда, «судебные приставы в присутствии двух понятых с участием участкового полицейского после длительных переговоров с гражданкой через дверь при помощи подрядной организации произвели принудительное выселение».

Напомним, что указанная женщина принимала активное участие в массовых уличных протестах против строительства храма в мае 2019 года в Екатеринбурге. По данным полиции, она была среди тех, кто повалил строительный забор на месте планировавшегося строительства храма в честь святой великомученицы Екатерины.