Калининград, , 16:14 — REGNUM

На Куршской косе в Калининградской области начал работу новый экологический маршрут, который адаптирован для всех категорий граждан, в том числе и для людей с ограниченными возможностями, сообщает сегодня, 19 августа, пресс-служба Минприроды.

Трасса протяжённостью в 2,9 км знакомит не только с природными особенностями заповедника, но и фактами из истории региона — часть тропы проложена по исторической дороге из Восточной Пруссии в Россию, которая была основной в течении полутора веков. Ей пользовались в разное время Петр I, королева Пруссии Луиза, прусские короли Фридрих I и Фридрих Вильгельм III и другие исторические личности.

Маршрут получил название «Королевский бор» и проложен от побережья Балтийского моря к побережью Куршского залива. Инициаторами выступили АНО Центр развития социальных и образовательных программ «Аура» при поддержке Фонда сохранения Балтийского моря, а инфраструктура маршрута создавалась по методикам проекта «Открывая заповедный мир» при поддержке Фонда президентских грантов и Центра «Аура».