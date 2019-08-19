Ульяновск, , 16:12 — REGNUM

В Ульяновской области родственникам семьи из Базарносызганского района, которая была убита, предположительно, 16-летним подростком, окажут материальную помощь из бюджета. Средства предусмотрены на организацию похорон, сообщает региональное министерство семейной, демографической политики и социального благополучия.

В ведомстве отмечают, что по поручению губернатора родственникам погибшей семьи будет оказана финансовая поддержка. Планируется выделение 260 тыс. рублей из средств областного бюджета «на оплату расходов при организации похорон». 19 августа специалисты министерства выехали на место, чтобы определиться, «какая помощь необходима отцу подростка, и для оказания социальной, психологической и материальной поддержки родственникам пострадавших».

«Сложно подобрать какие-либо слова сейчас. Скажу только одно: всю необходимую помощь, как материальную, так и психологическую, родственникам и близким мы окажем в самое ближайшее время», — сообщила на своей странице в «Фейсбуке» министр семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Ольга Касимова.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа в одном из домов села Патрикеево Базарносызганского района нашли тела пятерых человек. Все они были членами одной семьи. Затем было найдено тело 16-летнего подростка, который, предположительно, расправился с членами своей семьи, после чего свёл счёты с жизнью. По данному факту расследуется уголовное дело.

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