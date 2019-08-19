Манила, , 16:18 — REGNUM

В течение последних нескольких недель на Филиппинах из-за неизвестной болезни в свиноводческих хозяйствах погибло немало животных, вследствие чего была создана специальная группа. Об этом, как передает Associated Press, сообщил министр сельского хозяйства Филиппин Уильям Дар 19 августа на пресс-конференции.

По его словам, специалисты Бюро промышленного животноводства проводят лабораторные тесты образцов крови пострадавших свиней для выявления возбудителя заболевания. Пока неизвестно, явилась ли причиной гибели поголовья свиней африканская чума (АЧС).

Министр сельского хозяйства Филиппин отказался назвать пострадавший район или провинцию и раскрыть количество смертей свиней.

«Результаты лабораторных тестов и другие подробности в конечном итоге будут обнародованы», — сказал он.

Напомним, африканская чума свиней безвредна для людей, но смертельна для животных.