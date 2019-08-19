Санкт-Петербург, , 16:03 — REGNUM

В Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу опровергли информацию об обрушении здания на Ново-Александровской улице в Невском районе города, недалеко от станции метро «Пролетарская».

Корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС пояснили, что с этой улицы поступило сообщение о некоем хлопке. Когда на место прибыли сотрудники МЧС, выяснилось, что их помощь здесь не потребуется — никакого обрушения нет.

Прибывшие на место сотрудники полиции вывели из заброшенного здания нескольких детей.

По данным телеграм-канала «Mash на Мойке», около 10 подростков в пустом здании взрывали петарды, чем вызвали беспокойство прохожих. Пострадавших нет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Невском районе Петербурга произошло обрушение здания — СМИ