Ростов-на-Дону, , 15:55 — REGNUM

Ростовские чиновники признались, что острая нехватка школ в городе-миллионнике есть, и назвали районы, которые нуждаются в новых объектах. Об этом сообщила начальник управления образования областного центра Виктория Чернышова.

По её словам, в Железнодорожном районе дети обучаются в две смены. Изменить ситуацию поможет новое общеобразовательное учреждение, которое власти планируют построить на территории бывшего аэродрома ДОСААФ. В Советском районе нехватку школ постараются решить новым объектом, который чиновники намерены возвести на месте рынка «Привоз».

"В целом до 2025 года появится 19 новых учреждений. Это непростая задача, потому что строительство одной школы обходится порядка 1 млрд рублей», — цитирует чиновницу портал donnews.ru.

При этом, судя по всему, непростая ситуация складывается практически во всех районах.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сообщалось о том, что в микрорайоне Суворовский в Ростове-на-Дону 1 сентября 2019 года откроется школа № 75, которая примет 1 тыс. 340 ребят. Это пока единственная школа в микрорайоне. На нехватку школ и детских садов в микрорайоне Суворовский в ходе программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» пожаловались горожане.

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