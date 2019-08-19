Уфа, , 15:54 — REGNUM

Кость мамонта, возраст которой превышает более 10 тыс. лет, нашли подростки в реке Ай в Салаватском районе Башкирии, 19 августа сообщает ТАСС.

Найденная кость плейстоценовой эпохи будет выставлена в музеи.

По словам биолога геопарка «Янгантау» Полины Полежанкиной, старинную находку нашли три школьника, когда купались в реке. Ребята подумали, что это большой камень. Но после того как они ее вытащили из воды, поняли, что это кость и принесли к себе домой. Два месяца находка пролежала у них во дворе.

Кость принадлежит мамонту, который жил примерно 10 тыс. лет назад и весит порядка 15 кг.

Напомним, что кроме костей мамонтов в Башкирии находят останки шерстистых носорогов и бизонов эпохи плейстоцен.