Москва, , 16:12 — REGNUM

Вводить запрет на использование мобильных телефонов в школах на законодательном уровне не стоит, считает глава общероссийского движения «Сильная Россия», председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, ограничения можно ввести на уровне конкретных школ, а не законодательства. Наличие мобильного телефона позволяет детям снимать различные, в том числе нелицеприятные ситуации, когда учителя оскорбляют или бьют учеников.

«И если бы таких видео не было, эти учителя до сих пор бы продолжали работать в школах», — отметил Цветков.

Кроме того, наличие телефона помогает оперативно выйти на связь с ребёнком в случае необходимости. У школьника должен быть телефон на случай, если он заблудится и потеряется.

«С моей точки зрения, ничего запрещать не надо. Понятно, что какие-то ограничения на использование мобильного телефона учениками во время урока должны быть. Конечно, он должен быть на беззвучном режиме, общаться по нему можно только на переменах или после уроков. Но вводить такие ограничения нужно на уровне конкретных школ, а не закона. А полностью запрещать телефоны бессмысленно», — заключил Цветков.

Напомним, в течение года Роспотребнадзор планирует провести мониторинг функционального состояния здоровья школьников при ограничении использования мобильных устройств связи, а Рособрнадзор вместе с Российской академией образования — выборочный мониторинг повышения эффективности образовательного процесса.

Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования подготовили рекомендации о порядке использования личных устройств связи в школах.