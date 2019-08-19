Вашингтон, 19 августа 2019, 15:46 — REGNUM

Согласно последним отчетам игровая консоль Switch от компании Nintendo обошла Xbox и PlayStation по многим направлениям. Об этом 18 августа сообщил портал Business Insider со ссылкой на аналитиков NPD Group.

Nintendo Switch
Nintendo Switch

Согласно данным компании, шесть из десяти самых продаваемых игр в период с 7 июля по 3 августа 2019 года были эксклюзивами Nintendo Switch. Устройство продолжает лидировать в текущем рейтинге продаж различных игровых платформ в США (Switch заняла первое место в нём по итогам 2018 года).

Кроме того, Switch стала самой продаваемой консолью месяца. В июле 2019 года она обогнала в рейтинге продаж PlayStation (при этом платформа Sony всё ещё лидирует в годовом рейтинге продаж).

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Ранее Nintendo анонсировала более дешевую версию Switch, которая выйдет в продажу в сентябре 2019 года. Ожидается, что её цена составит $200.

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