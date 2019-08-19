Вашингтон, , 15:46 — REGNUM

Согласно последним отчетам игровая консоль Switch от компании Nintendo обошла Xbox и PlayStation по многим направлениям. Об этом 18 августа сообщил портал Business Insider со ссылкой на аналитиков NPD Group.

Nintendo Switch

Согласно данным компании, шесть из десяти самых продаваемых игр в период с 7 июля по 3 августа 2019 года были эксклюзивами Nintendo Switch. Устройство продолжает лидировать в текущем рейтинге продаж различных игровых платформ в США (Switch заняла первое место в нём по итогам 2018 года).

Кроме того, Switch стала самой продаваемой консолью месяца. В июле 2019 года она обогнала в рейтинге продаж PlayStation (при этом платформа Sony всё ещё лидирует в годовом рейтинге продаж).

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Ранее Nintendo анонсировала более дешевую версию Switch, которая выйдет в продажу в сентябре 2019 года. Ожидается, что её цена составит $200.

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