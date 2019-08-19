Алушта, Крым, , 15:40 — REGNUM

В крымском курортном селе Малый Маяк под Алуштой в 2020 году начнут строить 72-х квартирный дома для реабилитированных граждан. Об этом ИА REGNUM 19 августа сообщили в госкомитете по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Госсовета РК.

«Администрация города определила земельный участок, где практически нет никаких обременений. Подрядной организацией уже в этом году запланировано завершение проектно-изыскательских работ», — отметили в пресс-службе комитета.

По информации чиновников, в Алуште одна из самых больших очередей реабилитированных граждан, которые состоят на квартирном учёте

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти крымской столицы пообещали в 2019 году вдвое сократить очередь на жилье среди детей-сирот, которая состоит из 362 человек.

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