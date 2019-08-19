Москва, , 15:37 — REGNUM

В московских школах использование телефонов обучающимися не является острой проблемой, считает директор школы №1592 города Москвы Антон Богданов. По его словам, педагоги понимают, что гаджеты — это инструмент для работы, а не препятствие, и цифровые устройства можно эффективно использовать в обучении. Об этом он заявил ИА REGNUM 19 августа, комментируя рекомендации об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

«Используя гаджеты, ребята могут выполнять индивидуальные интерактивные задания, работать в группах, писать цифровые контрольные, результаты которых моментально отображаются в электронном журнале и дневнике. Если учитель профессионал и увлекательно ведёт предмет, использует все современные возможности проведения урока, использует данные последних исследований и наработок в своей области, уважительно относится к детям, то проблем не возникает», — пояснил Богданов.

Он рекомендовал тесно взаимодействовать с родителями обучающихся, проводить разъяснительную работу о том, когда и как можно использовать сотовый телефон в школе.

«Например, на уроках должен быть включен режим «без звука». Конечно же, учителя тоже должны подавать пример правильного и корректного использования гаджетов», — добавил директор.

Напомним, Минпросвещения РФ, Рособрнадзор РФ, Роспотребнадзор РФ и Российская академия образования разработали рекомендации по ограничению использования мобильных телефонов учащимися в школах. До 1 сентября 2019 года эти рекомендации, с которыми можно ознакомиться уже сейчас на сайте Роспотребнадзора.