Москва, 19 августа 2019, 15:37 — REGNUM
В московских школах использование телефонов обучающимися не является острой проблемой, считает директор школы №1592 города Москвы Антон Богданов. По его словам, педагоги понимают, что гаджеты — это инструмент для работы, а не препятствие, и цифровые устройства можно эффективно использовать в обучении. Об этом он заявил ИА REGNUM 19 августа, комментируя рекомендации об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Он рекомендовал тесно взаимодействовать с родителями обучающихся, проводить разъяснительную работу о том, когда и как можно использовать сотовый телефон в школе.
Напомним, Минпросвещения РФ, Рособрнадзор РФ, Роспотребнадзор РФ и Российская академия образования разработали рекомендации по ограничению использования мобильных телефонов учащимися в школах. До 1 сентября 2019 года эти рекомендации, с которыми можно ознакомиться уже сейчас на сайте Роспотребнадзора.