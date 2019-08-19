Москва, , 15:36 — REGNUM

По требованию Роскомнадзора YouTube ограничил доступ к ролику с оскорбительными действиями в адрес государственного флага России, сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

После уведомления Службы администрация видеохостинга YouTube ограничила доступ к записи с информацией, выражающей явное неуважение к официальным государственным символам России.

Ранее Роскомнадзор в соответствии с требованием Генеральной прокуратуры Российской Федерации неоднократно направлял в адрес компании Google уведомления о необходимости удалить противоправную информацию.

Меры по ограничению доступа к странице интернет-сайта приняты на основании статьи 15.1−1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно данной статье, доступ ограничивается к интернет-ресурсам с информацией, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации.

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