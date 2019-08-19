Уфа, , 15:38 — REGNUM

Строительство многофункционального образовательного учреждения в Архангельском районе Башкирии завершается. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба регионального правительства.

В новом образовательном учреждении будет располагаться школа на 60 мест и детский сад на 40 детей. Инженерные коммуникации на объекте уже смонтированы.

«На данный момент в здании ведутся внутренние отделочные работы, укладка линолеума, покраска стен, монтаж подвесных потолков, расстановка кухонного оборудования», — сообщают чиновники.

Кроме этого, сейчас идут работы по благоустройству пришкольной территории, и монтируется основание для укладки асфальта.

Напомним, что образовательное учреждение в Архангельском районе Башкирии возводится в рамках программы «Сто объектов к 100-летию Республики Башкортостан». Строительство учреждения началось в августе прошлого года. Старое здание школы было снесено.