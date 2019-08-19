19 августа 2019 | Время чтения 6 мин

Несмотря на высокую рождаемость, наряду с религиозными ограничениями на употребление алкоголя, в Чечне существуют также и жесткие законодательные ограничения по регулированию алкогольного рынка. Если руководители других регионов России не способны рассмотреть проблемы или не слышат своих же жителей, жалующихся на наличие пивных точек в многоквартирных домах, то обратить внимание на проблему должны федеральные власти.

Галина Смирнова, , 15:25 — REGNUM

Минздрав, кружа вокруг введения частичных запретов, касающихся продажи алкоголя, наконец-таки внес дельное предложение! Правда, не сам Минздрав, а его внештатный психиатр-нарколог Евгений Брюн. Как пишет официальная «Парламентская газета», доктор предлагает ввести запрет на продажу алкоголя в жилых районах. Как говорится, доктор попал в самое яблочко — болевую точку миллионов жителей регионов.

Адриан Браувер. Курильщик. 1625

Сегодня требования к помещениям, в которых можно продавать алкоголь, позволяют открывать торговые пивные точки на первых этажах жилых домов. Право ужесточения данных требований предоставлено регионам. Результаты наделения региональных властей подобными полномочиями, как говорится, налицо. По обилию пивнушек в многоквартирных домах или их отсутствию сразу можно определить, в каких регионах местные власти борются за здоровье нации, а в каких относятся к нему наплевательски, не чураются собирать больше налогов с ИП, несмотря на неблагополучные демографические показатели, закрывая глаза на проблему. Зато все прелести от работы этих заведений прямо в домах ежедневно наблюдают его жильцы. Самое ужасное, что свидетелями этих неприятных зрелищ невольно становятся дети и молодежь.

На наличие проблемы в Ростовской области обратил внимание местный региональный молодежный парламент, который предложил запретить торговлю пивом на розлив в жилых домах. В своем обращении к Донскому Заксобранию молодые люди ссылаются на проведенный мониторинг, по результатам которого было установлено, что около 70% торговых точек расположено именно в многоквартирных домах, причем в некоторых из них расположено до 2−3 таких торговых точек. В документе отмечается, что подобное соседство нарушает покой жильцов, подрывает санитарные нормы состояния подъездов домов и прилегающих территорий. Нередкими случаями являются нарушения общественного порядка, возникновение конфликтных ситуаций с участием нетрезвых посетителей заведений, как следствие — рост криминалитета. Как сообщал РБК, спикер Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко счел предложение представителей молодежного парламента региона интересным и сообщил, что озвучит данную инициативу донским депутатам.

Между тем в Кузбассе, как писал «Московский Комсомолец», против пивной оккупации жилых домов выступил сам губернатор. Отмечается, что в Кемерово наличие двух пивточек на один дом — уже норма, но есть и по три, и даже по четыре. Засилье пивнушек провоцирует население на более частые визиты за бутылочкой хмельного. Ранее региональные власти уже пытались снизить концентрацию мест продажи пива на душу населения. В феврале этого года в Кузбассе вступил в силу региональный закон, который определил для пивных магазинов минимальную площадь и запретил продажу алкоголя в некоторые праздничные дни, после чего в жилых домах закрылись 54 заведения, ещё десять исключили спиртное из ассортимента. В остальных продавцы нашли способы обойти ограничения. Многие переквалифицировались в бары и продолжили торговать пивом в жилых домах, ведь на точки общепита новые требования не распространялись.

«Спиваемся потихоньку, — с горькой иронией рассказывает изданию жительница одного из домов Анастасия Б., — …подростки, как прикормленные, бегают. Ни одного дня люди без пива уже прожить не могут. Если бы не было на каждом шагу по магазину, наверняка реже заглядывали бы туда. Не каждый до торгового центра специально за пивом поедет. Многим просто лень будет».

31 июля, как отмечает издание, губернатор Сергей Цивилёв выступил с еще одной антипивной законодательной инициативой, уже на федеральном уровне — внести изменения в федеральный закон № 171 о регулировании производства и оборота алкоголя. Поправки дадут регионам право устанавливать дополнительные ограничения на розничную продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах. И, если законопроект одобрят, пивные точки в жилых домах в Кузбассе могут вообще запретить.

Пиво, как легкий напиток, очень быстро вызывает привыкание, особенно у молодежи и женщин. Поэтому пивная зависимость может ударить в первую очередь по здоровью будущего поколения и отразиться на демографии в целом. Кроме того, пиво влечет ожирение, а сивушные альдегиды и масла, которые содержатся в пиве, негативно влияют на печень. У мужчин, длительное время употребляющих пиво, отмечают специалисты, чаще других возникает рак предстательной железы.

Из хроники громких массовых убийств в России, произошедших с 2010 года можно увидеть, что на почве бытовых конфликтов в результате употребления спиртных напитков, гибнут не только взрослые люди, но и дети. Выделить из статистики уголовных дел, как и из статистики заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком, причины, связанные именно с употреблением доступного пива или в целом употребления алкоголя, невозможно. Однако факт — и Ростовская область, и Кемерово, где пивные точки расположены почти в каждом доме — в числе «лидеров» — регионов, где высокий показатель естественной убыли населения. А значит, у власти есть огромный повод рассмотреть проблемы в регионах под лупой и определить болевые точки. К слову, несмотря на высокую рождаемость, наряду с религиозными ограничениями на употребление алкоголя, в Чечне существуют также и жесткие законодательные ограничения по регулированию алкогольного рынка. Если руководители других регионов России не способны рассмотреть проблемы или не слышат своих же жителей, жалующихся на наличие пивточек в многоквартирных домах, то обратить внимание на проблему должны федеральные власти.

Ранее Минздрав предлагал ограничить продажу крепкого алкоголя гражданам моложе 21 года. Идея, как сообщало ИА REGNUM, не была поддержана ни Министерством экономического развития, ни Минфином, ни Министерством промышленности и торговли. Еще бы — это же доходы бюджета. Но, с другой стороны, нельзя и не согласиться с этими ведомствами — именно эта идея Минздрава, как говорится, «ни о чем»! Эксперты отмечали, что молодые люди и не покупают сегодня крепкий алкоголь, особенно в легальной рознице. Они покупают пиво и вино. А пиво, как дешевый и легкий напиток, как мы видим, в регионах продается на каждом углу почти каждого дома. Поэтому, прежде всего, необходимо на федеральном уровне ликвидировать возможность открытия подобных точек продаж алкоголя в жилых домах, в том числе и крепкого. Чиновникам стоит, как всегда, обратить свое внимание на цивилизованные западные страны, как они любят это делать, и увидеть, что там — в жилых домах нет точек по розливу и продаже алкогольных напитков. Есть торговые центры, магазины и бары, а не пивточки, которые под предлогом продажи снеков переформатируют их в общепит.

Существует и другая угроза — возможность легализации продаж алкоголя в интернете. Отметим, что ранее Минздрав выступал категорически против подобной инициативы. И не согласиться в данном случае с ведомством нельзя — если правительство поддержит данную инициативу, то эти действия можно будет расценить как целенаправленное уничтожение будущего поколения россиян, особенно вкупе с поддержкой инициативы Дмитрия Медведева о сокращении рабочей недели. Времени станет больше, и не факт, что использовать его будут с пользой для здоровья и семьи, возможно, будут просто, лежа на диване, не выходя из дома, покупать алкоголь, передавая подобную модель поведения по наследству будущим поколениям россиян.

Появление торговли алкоголем в интернете, расширит доступ к нему подросткам и увеличит рынок суррогата. Ну кто будет проверять паспортные данные покупателей — курьеры-мигранты? А кто будет отслеживать интернет-пространство на наличие нелегальных сайтов-продавцов? Роскомнадзор? Работы у него тогда точно прибавится! Сегодня все знают, что узаконенной продажи алкоголя в виртуальном пространстве нет, и потому выявить нарушения в этом случае проще.

Безусловно, регионы могут потерять часть доходов в случае запрета торговли алкоголем в помещениях жилых домов, но заполнить освободившуюся нишу можно было бы, развивая малый бизнес в сфере предоставления образовательных и развлекательных услуг для детей.