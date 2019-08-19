Архангельск, , 15:24 — REGNUM

Памятный знак, посвященный первостроителям Севмаша и города Северодвинска, будет установлен на достроечной набережной, сообщает 19 августа пресс-служба судостроительного завода.

Сейчас на предприятии ведутся работы по обустройству причала, куда в июне 1936 года теплоход «Иван Каляев» доставил первостроителей. Комсомольцы смогли в короткие сроки дать жизнь крупнейшему в России заводу и городу, в котором была построена самая первая атомная подводная лодка, а позже ещё 131 атомоход.

«Всех нас объединяла чудесная как фантазия мечта — построить, ни смотря ни на что социалистический город и не где-нибудь, а на берегу Белого моря», — вспоминают ветераны предприятия.

Мемориальный знак первостроителям был разработан отделом архитектора Севмаша. Как дань памяти и уважения он будет установлен на набережной в преддверии 80-летия верфи.

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