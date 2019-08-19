Пермь, , 15:23 — REGNUM

В Перми в одностороннем порядке расторгнут контракт с ИП Дробининым, которому принадлежит автобус, попавший в крупное ДТП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

По данным мэрии, предприниматель работал на двух городских маршрутах — на №49 и по договору субподряда на №53. Уже выбраны перевозчики на смену, автобусы продолжат движение по маршрутам. Но обслуживать эти маршрутные линии будут ООО «Дизель» и МУП «Пермгорэлектротранс».

Напомним, 17 августа автобус, следовавший по маршруту № 53, попал в аварию. По предварительным данным, транспорт врезался в бетонную стену из-за технической неисправности. Один человек погиб, более 30 госпитализированы.

Чиновники вынесли решение о внесении изменений в контракты с перевозчиками. В договорах пропишут пункт, согласно которому исполнители должны гарантировать надлежащее техническое состояние автобусов.

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