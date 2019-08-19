Баргузинский район, Бурятия, , 15:23 — REGNUM

На прошедших выходных 17−18 августа в особо охраняемых природных территориях на территории Иркутской области и Бурятии потушены два пожара, ещё два локализовано. Об этом сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов России.

«В частности, ликвидировано два лесных пожара в заповеднике «Байкало-Ленский» (Иркутская область). Общая площадь, пройденная огнём, составила 92 га. Окарауливание и дотушивание локализованного лесного пожара ведется в национальном парке «Забайкальский» (Республика Бурятия). Площадь, пройденная огнем, составляет 325 га», — сообщили в ведомстве.

Также в настоящее время огнеборцы дотушивают локализованный пожар в Баргузинском заповеднике на территории Бурятии. Здесь сгорели около 199 га.

Таким образом всего с начала пожароопасного периода на территории 36 заповедников и 18 национальных парков федерального значения зафиксировано 212 природных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем составили около 65,2 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря ликвидации пожаров, с 17 августа Забайкальский нацпарк вновь был открыт для посещений туристами. На территории парка долгое время действовал режим ЧС.

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