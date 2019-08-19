Пермь, , 15:21 — REGNUM

После крупной аварии с пассажирским автобусом в Перми глава города Дмитрий Самойлов поручил подчиненным проработать вопрос о внесении в существующие и будущие контракты с перевозчиками пункта, гарантирующего надлежащее техническое состояние автобусов. Контроль за соблюдением этого условия ляжет на плечи чиновников департамента дорог и транспорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Напомним, 17 августа в Перми в аварию попал маршрутный автобус. Он въехал в бетонное ограждение здания. В салоне находилось более 50 пассажиров. Один человек погиб, более 30 получили травмы.

По предварительным данным, причиной ДТП стала техническая неисправность автобуса.

После аварии в городе планируют провести масштабное межведомственное совещание по вопросу контроля технического состояния автобусов, работающих на городских маршрутах.